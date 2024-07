ISPLIVALA PREPISKA ANĐELE I NJENOG ROĐENOG BRATA: Nakon što je izbačena iz kuće usledio novi debakl: "Izgubila si porodicu"

Tokom emisije "Finalna izbacivanja", Anđela Šparavalo otkrila je šokantne detalje susreta sa porodicom, tj. majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom otkako je napustila "Elitu", ističući da su je ucenili da govori loše o Bojani Pavlović.

foto: Printscreen

Kako je istakla Anđela Šparavalo, njeni roditelji naterali su je da priča loše o Bojani u studiju, tj. da se tzv. "opere" od homoseksualnog odnosa sa Pavlovićevom. Ekipa domaćih medija sinoć je neposredno pred početak superfinala porazgovarala sa Anđelom, koja je otkrila sve detalje šokantnog i dramatičnog susreta sa ocem Aleksandrom i majkom Aleksandrom.

foto: Printscreen

Anđela je u jednom trenutku pokazala prepisku sa bratom.

- Ne razumem, javi se... Bar odgovori? - pitao je brat.

- Rekli su da će me ubiti - odgovorila je.

- Zašto nisi lagala? - pitao je brat.

- Ne mogu više da lažem Đole, teško mi je - napisala je Anđela.

- Izgubila si porodicu koja te je volela - napisao je Anđelin brat.

Anđela je nakon toga otkrila kakvo ona ima mišljenje o tome što joj se brat javio i o tome šta joj je zapravo napisao:

- On je poslao poruku čak možda i bez znanja roditelja, verovatno, što bi zvao da pita za mene, da su ga sklonili iz kuće i sve to. Videću sa njim, zvaću ga sigurno. Ja sam svom bratu rekla da će me ubiti, samo čekam odgovor da vidim šta će da mi napiše. Iskreno, ne znam, mislim da je ovo on sam uradio. Nisam Bojani ovo rekla sada, nije još videla to, ja ću da joj kažem sve što mi je rekao.

