POBEDNICA ELITE NAKON TRIJUMFA DONELA DRASTIČNU ODLUKU: Anita se oglasila javno "Početak mog novog života..."

Anita Stanojlović odnela je pobedu u "Eliti" i osvojila nagradu od 100.000 evra.

Ona je po izlasku iz "Elite" otvorila novi nalog na Instagramu, jer, kako su naveli njeni fanovi nema pristup starom.

- Anita je ostala bez telefona i svih aplikacija u njemu. Pristup svom starom Instagramu nema, tako da je napravila novi nalog, napisao je jedan fan Anite Stanojlović.

- Hvala svima što ste glasali, što ste me doveli do pobede. Ovo je nešto što rečima ne može da se opiše. Pobeda i početak mog novog života, boljim putem, napisala je Anita Stanojlović u svom prvom obraćanju na novom Instagramu.

Anita je u rijaliti ušla sa Jovanom Tomić Matorom sa kojom je u tom trenutku bila u braku, a njih dve su nedavno potpisale papire za razvod koji su im stigli iz Crne Gore gde je i obavljeno građansko venčanje.

Matora će dobiti zabranu prilaska

Anita je nakon raskida sa Matorom uplovila u vezu sa Anđelom Rankovićem.

- Ne mogu da dođem sebi. Mislim da sam zaslužila prvo mesto. Ovo je zajednička pobeda moja i Anđelova, on mi je previše pomogao u ovome svemu, promenila sam svoje ponašanje uz njega. Mnogo sam mu zahvalna. On je čovek mog života. Ovoga puta neću žuriti da se udam, mislim da je tako slađe. Idemo korak po korak, videćemo kad dođe vreme za to - rekla je Anita i dodala:

- Matora će dobiti zabranu prilaska, čim budem došla u Kruševac. Bojim se svega, pokazala je na šta je sve spremna. Dobiće zabranu prilaska, kao što je već dobila tužbi. I da u mobilnom ima nešto što može da mi naškodi, to me ne zanima. Novi telefon, novi život, samo moja kartica, lični podaci, slike mog deteta, ostalo mi ništa ne treba - rekla je Anita.