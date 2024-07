ŠA OTKRIO KAKO JE PROVEO NOĆ S MIONOM! Danas je vozi kod roditelja, i dalje je besan na njih: Ono je bila jeftina manipulacija

Mionu Jovanović u finalu "Zadruge 7 Elita" sačekali su roditelji koji su je odmah iskritikovali zbog ponašanja u rijalitiju i veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

Miona je po izlasku spavala kod Nenada u stanu, a reper je sada otkrio da će je danas voziti kod roditelja kako bi uzela svoje stvari.

- Miona je noćas spavala kod mene, nije išla kući. Danas ću je voziti kod roditelja, treba da uzme telefon i da razgovara sa njima. Jako sam razočaran juče bio, jeftina manipulacija. Neću da vređam, neka svako priča o sebi. Razumem da ne podržavaju, da im smeta razlika u godinama i da nam je odnos bio loš, ali neko da me nabeđuje za nasilje stvarno nema smisla. Pa ne bi me držali 10 meseci u rijalitiju da sam nasilnik. Drago mi je da su Miona i svi to demantovali. Što se našeg odnosa tiče, divno nam je bilo noćas nismo imali nijednu raspravu, ma ništa. Sad sam došao kod mame, pa posle kod snajke idem - rekao nam je Ša.

Inače, Mioni su roditelji joj postavili ultimatum, ukoliko ode kod Ša nakon finala, da može da zaboravi na njih.

- Tata je rekao ukoliko ne dođeš kući nemamo šta više da pričamo, mama je rekla da ćemo razgovarati. Jako su loše, jako su se potresli. I dalje razmišljam šta da radim. Haljinu za finale mi nisu poslalai. Razočarala sam se ali moram i ja njih da razumem, rekla je Miona i otkrila šta su joj roditelji rekli čim su je videli:

- Rekli su mi da su se razočarali u mene, previše psovanja previše popuštanja u nekim situacijama, ipak, ja sam se ponašala kako sam se osećala. Telefoni su mi u Kragujevcu, i pokušaću da ih dobijem nazad. Želim da budem sa Ša i večeras... Ipak, Ako odem kod Ša osećaću teret jer nisam sa njim.

