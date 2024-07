MILJANI KULIĆ BIVŠI DEČKO STARIJI 10 GODINA PRETIO INTIMNIM SNIMKOM! Marija ga ni malo nije volela, evo zašto

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija "Elita" samo nekoliko dana pre finala.

Učesnica je gotovo svih rijaliti programa gde je imala ljubavne odnose sa više muškaraca, među kojima su: Lazara Čolić Zola, Nenad Macanović Bebica, Ivan Marinković.

Ipak, malo ko se seća njenog bivšeg dečka Slađana, sa kojim je takođe punila novinske stupce.

Kako su pisali mediji, Slađan je od Miljane stariji 10 godina, a njihova veza je bila izuzetno turbulentna.

Dok je bila u rijalitiju "Parovi", 2017. godine, novinari su joj postavili pitanje vezano za intimni snimak koji navodno ima sa njim.

– Rekao mi je da ukoliko ga još jednom uzmeš u usta i njega i njegovog brata, da će on objaviti vaš intimni video snimak, plus snimak koji ti imaš u telefonu, koji je on uzeo sad, ovde u produkciji. Mi smo tu priču objavili sa dokazima, ja to nisam izmislio”, rekao je tada novinar, a preneo je "Alo".

Sam Slađan, svojevremeno se oglasio za medije i rekao da je raskinuo sa Miljanom zbog toga što se svađala sa njegovom majkom.

- Shvatio sam da Miljana nije za mene. Ona se svađala stalno sa mojom mamom i preko toga nisam mogao da pređem, hvala "Parovima" što su mi otvorili oči - rekao je Slađan tada.

Bebica progovorio o Miljani Kulić i njenoj diskvalifikaciji Nenad Macanović Bebica sinoć je, u finalu "Elite", zauzeo 17. mesto. Po izlasku, Bebica je pričao o svojoj lepšoj polovini, a onda je spomenuo i bivšu devojku Miljanu Kulić sa kojom je na sudu. - Odlično sam, jedva sam čekao da se sve ovo završi, da izađemo napolje. Teodora me je sačekala, jedva sam čekao da izađem zbog nje, bilo mi je teško što je ispala pre mene što nismo oboje bili u finalu zajedno. Verujem da ćemo uspeti napolju, sve je super. Idemo kući da sednemo, da se odmorimo od svega i da nastavimo ono što smo zamislili. Jedva čekamo da odemo na odmor, baš smo umorni i iscrpljeni. foto: Petar Aleksić - Nisam očekivao da će Miljana biti diskvalifikovana, ne znam šta se desilo, šta je uradila. Sama je odbrala da to bude tako. Ona je i ranije teško podnosila nominacije i procente, mislim da je to presudilo. Bila je razočarana i zato je otišla, plašila se plasmana. Ja se nisam čuo sa njom, nemam potrebu, imamo naše procese na sudu, završiće se sve na sudu, samo u tim slučajevima ćemo se videti. Očekujem da će Miljana pokušati da naruši moj odnos sa Teodorom, bilo je svega u rijalitiju - rekao je Bebica.

