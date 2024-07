MATORA OSTALA BEZ KUME! Pre "Elite" su bile bliske prijateljice, a Tamara se sada PRECRTALA ZA SVA VREMENA: Nju je okrivila za to!

Marko Đedović otkrio je da je već otpočeo raskrinkavanje čitave mreže prijatelja Jovane Tomić Matore koji su joj, prema njenoj sumnji, sve vreme radili u glavi i znali da joj je bivša supruga Anita Stanojlović bila neverna.

U čitavu priču umešali su i Marka, te je on bio jedan od onih u koje Matora sumnja. Njih dvoje su se tokom trajanja "Elite" suočili sa Erminom Pašović, a potom i Sandrom Rešić, koja je Mateu svojevremeno krišom dovela u Đedovićev stan, čime je ostao šokiran i zatečen kada je za to saznao.

foto: Printscreen

- Nisam se video ni sa kim. Pisala mi je Sandra Rešić i Matorina kuma Tamara. Sandra i ja nismo završili to dopisivanje, išao sam da vidim bebu Sanje Maletić. Pričala mi je priču koju mi je pričala i u Šiša baru, nismo do kraja. Rekao sam da ću je pozvati kada budem bio slobodan i da ćemo porazgovarati. Neke stvari ne negira ni sada, to je glavna stvar koja je mene uvek nervirala, ne interesuju me j*bačine bilo kog tipa i dokazivanje istih, već moj i njen odnos, odnosno odakle joj ideja da uradi takvu stvar. Nismo stigli do toga, nisam hteo tako brzo, jer sam išao na babine, imao sam lepše stvari kojima u ovom trenutku želim da se bavim, a ne trećerazrednim pričama ljudi koji čak nisu uspeli da nadograde priču, a kamoli odrade - priča Đedović.

Po njegovoj priči, uveliko je "pukla tikva" između Matore i njene dugogodišnje prijateljice i venčane kume Tamare Marić.

foto: Privatna Arhiva

- Tamara mi je rekla da ona nema veze sa tim, da izjavu nikakvu nije davala. Da sve u šta je umešana ona, da nema veze s tim, i da se nikada više u životu neće javiti Matoroj. Ona je okrivila Matoru za sve to.

Matora je tokom trajanja "Elite" najavila da će s Đedovićem obaviti razgovor po izlasku, kako bi mu postavila nekoliko pitanja koje pred kamerama nije mogla, međutim do toga još uvek nije došlo.

- Nije me pozvala, a ako bude, javiću joj se na telefon i odgovoriti na sva pitanja koja bude imala i to će biti to. Mislim da je fora samo sa tim pitanjima, da bi se skrenula pažnja, jer je pokušala da se priča o Matei Car poturi meni, a kada je dokazano da ja s tim veze nemam, onda priča o nameštaljci vezano za Anđela... A kad ni to nije imalo veze sa mnom, onda hajde neke stvari u vazduhu, koje verovatno ne postoje, nego je koristila kao izgovor u razgovoru, da ne ispadne glupa.