"PRETILI SU MI, PODNELA SAM PRIJAVU" Anita Stanojlović ostala bez ličnih stvari, oglasila se nakon pobede: Sramota me je!

Anita Stanojlović odnela je pobedu u "Eliti" i osvojila nagradu od 100.000 evra, a sada je sumirala utiske.

Anita je dan nakon finala otišla u policiju kako bi prijavila svoju bivšu suprugu Jovanu Tomić Matoru, a sada je rekla kako su joj i Matorine drugarice pretile.

- Tek sada postajem svesna šta se dogodilo, utisci se još nisu slegli. Uzbuđena sam. Iako sam očekivala pobedu i nadala se, u trenutku kada je proglašen pobednik ostala sam u šoku jer nadati se nečemu i doživeti to nije isto - rekla je Anita na početku razgovora i otkrila zbog čega je prijavila Matoru.

- Podnela sam prijavu protiv Matore zbog toga što mi ne da lične stvari. Čula sam da su mi njene drugarice Sandra, Tamara kao i Matea pretile, ali one me ne zanimaju. Da se plašim pretnji, prijavila bih i njih. Sramota me je celog odnosa sa Matorom, volela bih da mogu to da izbrišem. Jako se kajem što sam bila u tom odnosu, blam me je kada pogledam neke naše uspomene - rekla nam je Anita.

Ona je na finalnoj večeri istakla da joj je drago što je njen bivši partner sa kojim ima sina podržao, a sada je otkrila da li se po izlasku iz Bele kuće čula sa njim.

- Sa Aleksejevim ocem se nisam čula jer ja sa njim nikada nemam kontakt već sa njegovom majkom. Ona mi je čestitala na pobedi, koliko znam i sa njim je sve u redu, podržavao me je i drago mi je zbog toga.

