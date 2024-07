VIDEĆEMO SE NA SUDU! Maja Marinković saznala sve: Progovorila o Takivom zapaljenom autu, pa oplela po Aleksandru Nikolić!

Maja Marinković je u superfinalu "Elite" osvojila 5.mesto i to je njen najbolji plasman od kako je započela svoju rijaliti karijeru, a sada je sumirala utiske njenog boravka na imanju u Šimanovcima.

Ona je prvo otkrila da li je zadovoljna svojim učešćem i ponašanjem u ovoj sezoni.

foto: Petar Aleksić

- Prezadovoljna sam svojim učešćem, kao što sam već rekla ovo mi je najnormalnija sezona. Komentari su zaista pozitivni, i samo reči hvale dobijam, tako da mi je baš drago zbog toga - otkrila je ona, pa priznala da li joj je Taki nešto zamerio tokom ove sezone.

- Taki je neko ko mene uvek podržava u svemu, ali naravno da kao roditelj zameri neke stvari, što je i normalno. Već znate njegovo mislljene vezano za neke stvari. Što se mene lično tiče sve je u najboljem redu.

foto: Petar Aleksić

Osvrnula se i na neprijatnost koju je njen otac doživeo kada mu je zapaljen auto.

- To je meni katastrofa! Nemoć, sujeta i ljubomora određenih ljudi. Ja se takvim stvarima nikada ne bih bavila. Ne znam ko je to uradio, nadležni organi rade svoj posao.

Ona je za kraj prokomentarisala to što Aleks i Car više nisu zajedno i to što je Aleks čak rekla da očekuje da će ona zvati Cara po izlasku.

foto: Nenad Kostić

- Što se toga tiče ja sam njima poželela sreću, ne bih dalje komentarisala njihov odnos. O njemu kao svom bivšem partneru ne bih rekla ništa loše, o bivšima sve najlepše. A kada je ona u pitanju, videla sam da me je komentarisala u studiju i situaciju da sam ja u lošem kontekstu spominjala njenu trudnoću, što ja demantujem. To je čista laž! Ja shvatam da je ona tip devojke koja igra na kartu žrtve, ali do sada je već trebala da shvati da joj sa mnom to ne prolazi. Bude li nastavila to da tvrdi, videćemo se na sudu, za takve notorne laži koje spominje. Javili su mi da je izrazila želju da kumuje meni i Caru, ali moraću da je razočaram, u Srpskoj tradiciji se za kumove biraju čestiti, časni i pošteni ljudi, a ona se ne uklapa u tu kategoriju.

