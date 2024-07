ČUPA, GUŽVA I CEPA JELENINE FOTOGRAFIJE! Marinković objavio privatan video: Nakon javne izdaje rešio da se otarasi svih uspomena

Pred sam kraj "Elite" Jelena Marinković šokirala je čitavu javnost kada je prevarila supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem.

Jelena Marinković isticala je da se ne kaje zbog toga što je javno prevarila Ivana, te ga je čak i vređala, a sada je Marinković objavio snimak iz stana u kom je donedavno živeo sa suprugom.

Naime, Ivan je odlučio da se reši svih uspomena sa Jelenom, a snimio je kako gužva i baca njihove zajedničke fotografije.

Jelena: "Ivan mi je pisao"

Jelena je otkrila da joj je Ivan slao poruke po izlasku iz Bele kuće.

- Ivan mi je pisao danas, trebali su mu neki kontakti koje ja imam u telefonu, a on nema. Slikao mi je neki ugovor koji mi je bio potreban. Pitao me je za psa, ja sam bila malo ljuta. Moja prijateljica je pokupila skoro sve. To što je ostalo u stanu kod njega potpuno mi je nebitno, ništa mi ne znači. Slike mi ne znače. Ja znam koliko on voli psa, ali volim i ja - rekla je ona.