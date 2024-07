"UĆI ĆEMO OPET U VEZU AKO...!" Stanislav i Maja se posvađali PRED MEDIJIMA: Ležeš da nismo zajedno - Idem sa njom u Budvu!

Maja Marinković i Stanislav Krofak pomirili su se po završetku rijalitija "Zadruga 7 Elita", a sada su progovorili o svom odnosu.

- Sutra u 9 imam pregled kod doktora i idem u Zagreb - rekao je Stanislav, pa otkrio da nije po prirodi ljubomoran i da mu ne smeta da njegova devojka ode na more sa drugaricama:

foto: Petar Aleksić

- Ići ću i ja na more sa Majom u Budvu, a iako ode sama sa prijateljicama, nema problema. Nisam ja ljubomoran. Mi smo prijatelji - istakao je on.

- Što sad tako pričaš? Laže. - rekla je Maja.

- Ja sam rekao, za ovo prvo vreme ćemo da se družimo, ako to potraje, ući ćemo u vezu. Imao sam ovaj haos, imam sad uskoro operaciju, nos operišem. Moguće je da ću biti na oporavku kod Maje. Ako ona bude normalna, voleo bih da tako ostane, da budemo u vezi. Evo na primer, juče sam došao, nemamo nikakvih problema, gledao si vamo, gledao si tamo. Sada kada odem u Zagreb, ako ne bude smarala, gde si, šta si, ako to bude u granicama normale, to ide ka tome da bude kako treba. Nije ovo probni period, da mediji počnu pisati da smo u vezi i ja odem u Zagreb, nema me 10 dana u Beogradu, ona počne da smara gde sam i šta sam, neću da ispadnem folirant - pokušao je da objasni Stanislav.

foto: Petar Aleksić

- Malo bezobrazno priča, pa ćemo videti - ljutila se Maja, koja je otkrila da je njen otac Taki ljut na nju zbog njenih ljubavnih izbora.

- Taki je nervozan, nismo se čili ceo dan. On ima svoj stav kog se drži. Nadam se da će to biti sve u redu. Moj život moja pravila. Kritika i savet su dobrodošli sve ostalo ne dolazi u obzir. Ja sam spremna da se odričem zbog ljubavi.

Kurir/Blic

