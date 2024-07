JELENI MARINKOVIĆ STAVILI KRAGNU Celu noć provela u Urgentnom, evo šta piše u LEKARSKOM IZVEŠTAJU nakon što ju je Žana PRETUKLA!

Žana Đorđević nasrnula je sinoć na Jelenu Marinković tokom žurke povodom kraja "Elite", zbog čega je bivša rijaliti učesnica završila u Urgentnom centru.

Jelena je sada otkrila šta su joj ustanovili na Urgentnom. Kako je istakla, stavili su joj kragnu, a modrice ima po celom telu.

- Mnogo sam utučena, imam modrice, naduto koleno. Vrat me boli, nosim kragnu. Ivan me ponovo smarao da mu dam Beku, nije pitao kako sam. Podrška mi šalje snimke kako se sinoć blamirao. Do 6 sam bila u Urgentnom, snimali su mi celo telo, imam izveštaje. Što se tiče Uroša, bolje da ne pričam, neka ostane nego misterija i enigma. Uvek kad se priča, nešto se izjalovi, čekajte Narod pita i znaćete sve - rekla je Jelena Ilić za Blic, koja nam je potom prosledila i izveštaj lekara.

Lekari su joj savetovali strogo mirovanje, kao i potrebnu terapiju, a kontrola nije zakazana već je po potrebi.

Podsetimo, šok scena frapirala je sve, a uzrujana Jelena je malo potom pred našim kamerama progovorila o incidentu.

- Žena me šutira u stomak, hoću da idem kući, ali hoću prvo da dođe policija! Njen degenerik, bivši muž, mi je pretio. Pretio je sto puta, slao čestitke ovde. Čekao je posle finala... Je l' se vi za***avate? Je l' treba direktno da idem u policiju direktno? Kad se dešava u rijalitiju onda može da se sankcioniše, a sad ne može, šta? - govorila je Jelena.

