"JELENA JE POKUPILA SVE SVOJE STVARI" Marinković otkrio kako mu je žena zabila poslednji nož u leđa: Šta je tražila, to je dobila

Ivan Marinković otkrio je da je njegova supruga Jelena Marinković, koja ga je prevarila u "Eliti", poslala drugaricu po stvari i sve ih odnela iz stana.

- Jedva sam stigao kod frizera da odem. Nismo imali nikakvu komunikaciju nakon toga. Kragnu je stavila, znači kopirala je Žanu. Što je tražila, to je i dobila. Sve joj se dešava što je samoj sebi uradila. Žao mi je bilo koga, pa i nje, ali to je to... Neka vodi računa o svojim postupcima. Šta da joj radim, čuo sam šta je sve govorila u intervjuima. Kako seješ, tako žanješ. Izabela je ušla u stan i odnela sve, bez mog znanja je to uradila. Jelena je poznata da svoje veze tako završava, ona odmah briše slike, uvek ovako radi. Ona samo ide iz veze u vezu, katastrofa - rekao je Ivan i dodao:

- Sinoć smo se malo zezali, niko kod mene nije bio posle žurke... I posle prvog razvoda braka mi se vrlo brzo desila zaljubljenost i ljubav, verujem da mi možda priliči neka starija i ozbiljnjija - poručio je Marinković, pa progovorio o haosu s Jelenom koji je izbio baš na 50. rođendan njegove bivše supruge Goce Tržan.

- Simbolika neka... Svi me pitaju da li je sve nameštaljka i rijaliti, ljudi ne shvataju da je to život i da se to dešava. Ima tu još nekih datuma, pa ćemo videti šta će biti.

Jelena provela noć u Urgentnom Podsetimo, Žana Đorđević nasrnula je na Jelenu Marinković tokom žurke povodom kraja "Elite", zbog čega je bivša rijaliti učesnica završila u Urgentnom centru. - Mnogo sam utučena, imam modrice, naduto koleno. Vrat me boli, nosim kragnu. Ivan me ponovo smarao da mu dam Beku, nije pitao kako sam. Podrška mi šalje snimke kako se sinoć blamirao. Do 6 sam bila u Urgentnom, snimali su mi celo telo, imam izveštaje. Što se tiče Uroša, bolje da ne pričam, neka ostane nego misterija i enigma. Uvek kad se priča, nešto se izjalovi, čekajte Narod pita i znaćete sve - rekla je Jelena Ilić za Blic, koja nam je potom prosledila i izveštaj lekara. Lekari su joj savetovali strogo mirovanje, kao i potrebnu terapiju, a kontrola nije zakazana već je po potrebi.

