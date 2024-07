ANĐELA ŠPARAVALO SE VRATILA U PORODIČNI DOM: Van sebe oplela po Bojani i priznala: "Ostavila me je na spavanju i pobegla"

Anđela Šparavalo se nakon raskida sa Bojanom Pavlović vratila kod svojih roditelja.

foto: Printscreen

Naime, Anđela se oglasila prvi put posle incidenta i svojim pratiocima na Instagramu saopštila da se vratila kući.

- Posle žurke u apartmanu je počela ponovo da me vređa, da sam ovakva, da sam onakva. Htela je sve da prebaci na mene. Sve njeno i za celu njenu priču htela je da okrivi mene, optužila me je da sam ja igrala rijaliti i svašta nešto... Na to sam joj ja rekla da sam zbog nje otišla od porodice, doživela sam nervni slom, počela da plačem i lupam rukom o zid. Nisam mogla da verujem šta mi ona priča. Nakon toga mi je rekla da nema poverenje u mene i da će ga verovatno stvoriti, izvinila mi se, a onda mi rekla da idemo tri dana na selo kod njene sestre da se ona odmori. Apsolutno mislim da je sve vreme igrala rijaliti sa mnom i da sam ja izmanipulisana - rekla je uznemirena Anđela.

foto: Printscreen

- Sad se videlo ko je zapravo folirant i ko se čijim emocijama igrao. Otišla je s drugom dok sam ja spavala. Ostavila me je na spavanju i pokazala da je ne zanimam, pobegla je od mene. Dok smo bile unutra pričala mi je ispod pokrivača da pričam loše o mojoj porodici da će ona stati uz mene. Sve je to radila da bi igrala rijaliti, upetljala je mene i porodicu i na kraju me ostavila - ispričala je Šparavalo.

foto: Petar Aleksić

Svađa na žurki Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović su zajedno stigle na žurku u Šimanovcima povodom proslave finala Elite, međutim među njima je izbila svađa. U jednom trenutku Bojana i Anđela su se brutalno sukobile, a Anđela joj se u jednom trenutku unela u facu. - Majka se uopšte nije obradovala kad me je videla, videla je da se snima i napala me je pred kamerama. Ona generalno mene pravi ludom. Ne znam da li bi me majka podržala da nisam u vezi sa Bojanom, sve mi je čudno. Saznala sam da moj brat nije pisao čestitku koja mi je stigla u Eliti, to je sve moja majka uradila - rekla je Anđela, na šta se nadovezala Bojana. - Ja sam ti to odmah rekla - rekla je Bojana, a Anđela joj je odbrusila: - Pusti me na miru - viknula je Anđela, pa nastavila da priča o svojoj porodici.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:42 STARS EP 343