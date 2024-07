"SVE JE PREDATO KOME TREBA!" Nenad Aleksić Ša dobija PRETNJE, sve PRIJAVIO POLICIJI: Boleštine i laži, ali sad sam napolju...

Nenad Aleksić Ša tokom ove sezone pravio je brojne skandale u rijalitiju, a njima, čini se, nema kraja.

Naime, otkako je napustio "Elitu", Ša se susreo sa spoljnim svetom gde ga je dočekala ne tako prijatna realnost.

foto: Petar Aleksić

On je dobio brojne negativne komentarime sa kojim se ne nosi na najbolji način, pa je odlučio da alarmira nadležne organe i krene sa tužbama.

- Jedva čekam da vam saspem gomilu prijava za sve boleštine i laži. Ne zezam se, sad sam napolju i sve je predato kome treba. Srdačan pozdrav - napisao je Ša fan-stranici na Instagramu.

foto: Petar Aleksić

Nakon izlaska iz Elite Miona je prenoćila u Nenadovom stanu, a reper je zatim otkrio da će je danas odvesti kod roditelja kako bi pokupila svoje stvari.

- Miona je noćas spavala kod mene, nije išla kući. Danas ću je voziti kod roditelja, treba da uzme telefon i da razgovara sa njima. Jako sam razočaran juče bio, jeftina manipulacija. Neću da vređam, neka svako priča o sebi. Razumem da ne podržavaju, da im smeta razlika u godinama i da nam je odnos bio loš, ali neko da me nabeđuje za nasilje stvarno nema smisla. Pa ne bi me držali 10 meseci u rijalitiju da sam nasilnik. Drago mi je da su Miona i svi to demantovali. Što se našeg odnosa tiče, divno nam je bilo noćas nismo imali nijednu raspravu, ma ništa. Sad sam došao kod mame, pa posle kod snajke idem - rekao je Ša.

Kurir/Alo

Bonus video:

07:29 Intervju sa Nenadom Aleksićem Ša