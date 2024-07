"LUPALA JE GLAVOM O ZID, GREBALA ME JE I ČUPALA!" Oglasila se Bojana nakon što je ostavila Anđelu: Završila sam sa BOLESNICOM!

Otkako je ušla u odnos sa Bojanom Pavlović, Anđela Šparavalo je u često u centru skandala, što zbog ponašanja, izjava, ali i čudnim odnosom sa porodicom.

Mala od skandala je napravila haos u ponedeljak na žurki koju je organizovao Veliki šef za sve učesnike rijalitija i medije. Šparavalo je, kako je Anita izjavila, napala nju, polivši je celu, nakon čega su i ona i Bojane izbačene sa iste.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Jutro nakon nemilog događaja, Anđela se oglasila na svom Instagram profilu i na račun njene partnerke izgovorila niz uvreda, te je otkrila da je Bojana pobegla od nje dok je ona spavala.

- Sad se videlo ko je zapravo folirant i ko se čijim emocijama igrao. Otišla je s drugom dok sam ja spavala. Ostavila me je na spavanju i pokazala da je ne zanimam, pobegla je od mene. Dok smo bile unutra pričala mi je ispod pokrivača da pričam loše o mojoj porodici da će ona stati uz mene. Sve je to radila da bi igrala rijaliti, upetljala je mene i porodicu i na kraju me ostavila - ispričala je Šparavalo.

Sada se oglasila i Bojana Pavlović, koja je ostala šokirana Anđelinim ponašanjem.

- Ovo je skroz bolesno. Ja pojma nemam za to, nije bio ni dogovor, niti bilo šta. Otišla sam jer je devojka pravila scene, počela da udara glavom o zid, drala se, vrištala i jedva sam je smirila. Istina je da sam ja otišla dok je ona spavala, ali sam otišla zato što je pravila karambol, pakao mi je pravila, grebala me, čupala. Tako da, to što piše u prepiskama za pljačkanje njene porodice, to se sa mnom nije dogovarala, to je laž - rekla je Bojana, pa nastavila:

foto: Petar Aleksić

- Vidite, ja imam informacije koje bi mogle da unište njenu poroducu, ali ja to neću da radim. Oni samo hoće medijsku pažnju, a ja ne želim da se upuštam u te boleštine. To što piše tu za nakit i to, to je samo njena osveta za to što sam je ostavila, ona to nije želela. Jedina istina je da je nama podrška slala pare preko Vesterna, ali ja to nisam želela da podižem - otkrila je Bojana.

- Ja sam definitivno završila sa njom, bolesnicom. Mogu samo da kažem da sam videla prepiske između Anđele i njene majke i to je najveća boleština na svetu, bolje neka se smire da ne bih sve iznela - rekla je ona.

Bojana je otkrila i kako se Anđela ponašala nakon što ih je obezbeđenje izbacilo sa žurke Velikog šefa.

- Kada su nas izbacili sa žurke, ona je sela tamo na jedan stepenik i listala koliko pregleda ima, ko je u trendingu, kakvi su komentari. Devojka je bolesna. Ja kontam da ona vapi za popularnošću i da je htela sa mnom da je gradi, ali neće to moći - rekla je Pavlovićeva.

kurir.rs/informer

Bonus video:

04:56 Lepi Mica za Kurir: Povlacim se! Zavrsio sam rijaliti karijeru