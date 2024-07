EMOTIVNO OGLAŠAVANJE FILIPA CARA! Nakon raskida od Aleks objavio prizor koji topi i NAJTVRĐA SRCA (FOTO)

Pre tačno tri meseca Filip Car i Aleksandra Nikolić postali su roditelji, kad se ona porodica i na svet donela ćerkicu kojoj su dali ime Leona.

Iako su njih dvoje imali u planu da započnu zajednički život u Crikvenici, došlo je do preokreta, a kako je Aleks pričala ta odluka je najbolja za oboje.

Iako više nisu ljubavni par izgleda da Filip i Aleks imaju dobru komunikaciju oko Leone, jer on često podeli novu fotografiju svoje mezimice na društvenim mrežama, a taj prozor nikog ne može da ostavi ravnodušnim.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić otkrila je da njena veza sa Filipom Carem, sa kojim je nedavno dobila ćerku Leonu, nije opstala, ali da je Car prisutan u njenom i Leoninom životu.

foto: Ata Images

- Filip je otac mog deteta i ja stvarno neću pričati ništa ružno o njemu. Smatram da ne bi trebalo da pričam, kao ni on. On i ja kao par nismo mogli da funkcionišemo, prosto, neke stvari nisu mogle da se gurnu pod tepih i kao, hajde, idemo dalje. Čaša kada jednom pukne, ti možeš da se trudiš da je krpiš, zalepiš, ali uvek će negde cureti, prosto tako je. Meni su se uvek neki stvati vraćale i dolazilo je do nesuglasica, ali to ne umanjuje ništa njega kao oca mog deteta - rekla je Aleks u emisiji.

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car