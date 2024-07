PRVO OGLAŠAVANJE ŠAOVA MAJKE! Besna i UPLAKANA u emisiji, smirivali je da joj ne POZLI: Loše sam fizički zbog njegovih bivših!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša gostovali su u emisiji "Narod pita", gde su polemisali o porodici bivše učesnice rijalitija koja nikako ne podržava njihovu vezu, a onda se u program uključila njegova majka i po prvi put javno progovorila.

Nenadova majka žestoko je oplela po njegovim bivšim partnerkama, uplakana i besna izrazila nezadovoljstvo zbog uvreda koje njen sin trpi od strane gledalaca, kao i da je otkrila da je mnogo propatila zbog Vanje i Tare, njene bivše snaje.

foto: Printscreen

- Ovde Nenadova majka, on je mnogo dobar čovek i nema koga nije pomogao, nemoj da me povuku za jezik i da ja počnem da pričam. Ja sam molila da ne govore ništa, nemoj ja da počnem da pričam. Miona i on su fantastični, svuda idu zajedno i super se slažu. Ja sam fizički loše zbog njegovog braka prethodnog i Miona je trebala malo da ga smiri da se izleći od prethodne veze. Sram bilo i Vanju i Taru, nemoj ja da počnem da pričam. On je duša najveća, uvek sebe zadnjeg pogleda i želi da učini drugima - rekla je Nenadova majka.

- Ljiljo, je l' su vas zabolele reči od Mionine mame i bake? - pitao je Milan i zamolio sa se smiri.

foto: Printscreen

- Molim Vas da se smirite malo, jako ste uzrujani, pozliće Vam.

- Meni je jako žao, pogrešan utisak su stekli o Nenadu, on je ušao polupan u rijaliti zbog Vanje, on nije loš čovek, uvek želi sve duplo da ti vrati bolje. On kad je osetio da je posumnjao u Mionu desile su se takve reakcije, stvarno nisam dobro i molim narod da ga ne vređa - rekla je Nenadova majka.

- Hoćete da se obratite Mioni? - pitao je Milan.

foto: Printscreen

- Samo neka ode kod porodice, oni se sekiraju i samo najbolje svojoj deci misle, neka lepo popriča sa njima i to je to. Nemam šta drugo da joj kažem, želim im sve najbolje - rekla je Nenadova majka.

