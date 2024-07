ŠA NAPRAVIO HAOS NA PINKU! Evo šta se dešavalo nakon što je napustio emisiju uživo: Izašao iz studija, pa pobesneo

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita" u kojoj je voditelj ugostio Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović došlo je do neočekivane situacije.

Naime, jedan gledalac je zamerio Ša ponašanje koje je pokazao u Eliti i u vezi sa Mionom Jovanović, te mu je uputio par strogih kritika koje po svemu sudeći reper nije mogao da podnese, jer je napustio emisiju.

foto: Printscreen

- Ne mogu više ove laži i ove priče. Mene ništa ne zanima, ali ne mogu da verujem da me vređaju, ne mogu lažne kritike - rekao je Ša koji je potom otkrio da li mu smeta što Mionu povezuju sa Edom Fetićem i što nije obrislala slike sa Stanislavom Krofakom:

foto: Printscreen

- Nije to ništa, meni smeta što me ne brani, ona ne stane uz mene već me napada i pohvali ih, to je jako ružno - govorio je Ša.

Bonus video:

