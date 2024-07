ISPLIVAO VRUĆ SNIMAK IZ KREVETA! Bebica i Teodora u naletu strasti, totalno se opustili: Nećete verovati šta rade (FOTO)

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su par iz "Elite" u koji je retko ko verovao da će uspeti nakon kraja rijalitija.

Međutim, oni su sve iznenadili, pa svakog dana na društvenim mrežama pokazuju kako uživaju u ljubavi.

foto: Printscreen Instagram

Teodra je jutros podelila sa svojim fanovima kako njih dvoje razmenjuju nežnosti u krevetu, a u jednom trenutku su se zaneli i prepustili strastima, pa su pred kamerama počeli da se grizu.

Inače, prošle godine se spekulisalo da je Taki Marinković bio u ljubavnom odnosu sa Teodorom, što on nije ni potvrdio, a ni demantovao.

- Sve što je bilo ostaće između nas. Ja sam njena podrška, naravno da nisam njen dečko jer ja imam toliko godina koliko imam, a to što je bilo između nas, ostaće između nas. Njena sam najveća podrška. Nikada me se neće odreći, mnogo smo mi lepih trenutaka proveli skupa da bi me se odrekla. Šta god da uradi, ja stojim iza nje, ipak ima godine, sve joj je dozvoljeno - objasnio je tada Taki.

