MIONA I ŠA NAKON ELITE NERAZDVOJNI! Napustila porodični dom i potpuno mu se posvetila: Ovako izgleda njihova svakodnevnica

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nakon svih pritisaka ipak opstali zajedno, te se pevačica ne odvaja od repera nakon izlaska iz rijalitija.

Neretko se oglašavaju na društvenim mrežama i dele svoje zajedničke trenutke.

Ovoga puta, pratiocima su pokazali deo svakodnevnice i otkrili kako se provode van četri zida.

Podsetimo, Miona se nakon izlaska iz rijalitija suprotstavila roditeljima i odbila da prespava u porodičnoj kući, te je isto veče otišla kod Aleksića. Nedavno je otkrila da je dva puta posetila roditelje, ali da njihova ljutnja i dalje nije popustila.

- Bili su ljuti, baš, baš. Ušli smo u razgovor, pokazivali su mi šta se dešavalo, klipove i objave, ja sam objašnjavala da nije tako. Ušli smo u malu raspravu, ja sam pokupila svoje stvari, otišla nazad i to je sve. Ja verujem da će biti bolje - otkrila je pevačica.

Nedavno se i reperova majka prvi put javno oglasila kada se uključila u emisiju "Narod pita" kada je otkrila koliko joj teško pada celokupna situacija.

- Nenad je mnogo dobar čovek i nema koga nije pomogao, nemoj da me povuku za jezik i da ja počnem da pričam. Ja sam molila da ne govore ništa, nemoj ja da počnem da pričam. Miona i on su fantastični, svuda idu zajedno i super se slažu. Ja sam fizički loše zbog njegovog braka prethodnog i Miona je trebala malo da ga smiri da se izleći od prethodne veze. Sram bilo i Vanju i Taru, nemoj ja da počnem da pričam. On je duša najveća, uvek sebe zadnjeg pogleda i želi da učini drugima.

