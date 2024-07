"NAMAGARČEN SAM!" Filip Car žestoko udario na Aleks, otkrio skandalozne detalje raskida, pa šokirao: Maja me je zvala nakon Elite

Rijaliti učesnik Filip Car progovorio je o odnosu sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom ima ćerkicu Leonu, te tom prilikom otkrio skandalozne detalje raskida.

- Zvanično smo raskinuli, nismo više zajedno, čak nemamo ni direktan kontakt. Ne mogu ti definisati iz kog razloga se to desilo, ona je izabrala da bude bliže svojoj porodici do samog porođaja sa Leonom i ako sam ja težio da se dete rodi u Hrvatskoj i da dobije naše papire. Kad se porodila došao sam u porodilište i mi smo se čuli do krucijalnog momenta kad je ona trebala da dođe u Hrvatsku, izgleda ne želi da živi na ovom podneblju, ona je gradsko dete a kao da se mi traktorima vozimo. Nije uspela da mi definiše zbog čega se to sve dešava, stalno je odlagala dolazak i stalno sam bio namagarčen, a stvarno sam se potrudio da njen dolazak ovde bude idealan. Napravio sam stan, kupio sam auta za nas troje, osigurao sam sve što je najbitnije i na kraju njoj ništa nije dovoljno - otkrio je Filip Car, pa dodao:

foto: Nenad Kostić

- Ja sam naravno nakon svega toga pukao i počeo sam se svađati sa njom, ona mi da mamu ja se posvađam i sa njom, počnem se svađati sa svima, koga oni prave budalom? Napravio stan i završio sve, poderao se da bi se ona tako ponašala i sad moje dete nije sa mnom u našem stanu. Ona je mene nakon toga blokirala na svim mrežama i onda se razmišljam zar je to potrebno da padnu teške reči i da ona mene na kraju izbriše sa lica zemlje. Mnogi joj pune glavu protiv mene i mislim da je to glavni razlog. Meni je žao što sam opleo po njih dve jer je jedna majka mog deteta, a druga je majka žene koja je meni rodila dete i koja se trudi da odgaja to dete dok ova ode da napravi mačije oči i malo stavi botoksa 40 dana nakon porođaja, malo ode na večeru i bazen, u to vreme Slovenka čuva dete i to je činjenica -otkrio je Filip Car.

Car je otkrio i da ga je Maja Marinković zvala nakon iza iz "Elite".

- Da, kontaktirala me je. Rekao sam joj odmah: "Nemoj me zvati, nisam raspoložen" - rekao je Car za pomenutu emisiju.

foto: Petar Aleksić

- Maja je krenula da se smeje preko telefona, ja sam joj lepo rekao da imam svoje probleme i da ganja svoje j**ače. Lepo sam joj rekao da me ne zove. Posle toga je bilo još par puta poziv bez broja, ne mogu da kažem da je ona jer je ćutala, posle je išla ona pesma, Šako Polumenta, "Nemoj da se bojiš"... - istakao je Car.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car