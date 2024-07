MAJA MARINKOVIĆ HITNO REAGOVALA! Nakon što je Car otkrio da ga je zvala, ona UZVRATILA UDARAC: Nisam monstrum da se time bavim!

Nakon što je Filip Car izneo detalje razgovora sa Majom Marinković, starleta se odmah oglasila i obelodanila svoju stranu priče.

Filip Car je danas rekao kako ga je Maja Marinković zvala čim je izašla iz "Elite", a sada je ona otkrila kako stoje stvari.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Zaista se ne bih bavila svojim bivšim odnosima, to je za mene završena priča. To što drugi meni šalju poruke, zovu sa skrivenog, pa kada vide da ne odgovaram na poruke i pozive, optužuju me da sam spominjala nečiju trudnoću, samo sam htela da objasnim da ja to nijednog trenutka nisam rekla, niti sam monstrum da se time bavim - rekla je Maja.

Car tvrdi ga je Maja zvala posle "Elite"

Podsetimo, Car je otkrio da ga je Maja Marinković zvala po izlasku iz "Elite".

foto: Nenad Kostić

- Da, kontaktirala me je. Rekao sam joj odmah: "Nemoj me zvati, nisam raspoložen" - rekao je Car za pomenutu emisiju.

- Maja je krenula da se smeje preko telefona, ja sam joj lepo rekao da imam svoje probleme i da ganja svoje j**ače. Lepo sam joj rekao da me ne zove. Posle toga je bilo još par puta poziv bez broja, ne mogu da kažem da je ona jer je ćutala, posle je išla ona pesma, Šako Polumenta, "Nemoj da se bojiš"... - istakao je Car.

Kurir.rs/ Pink

