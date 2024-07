"BLOKIRALA SAM GA, SVE IDE PREKO ADVOKATA!" Jelena jedva čeka da se razvede od Ivana, priznala da je ludo zaljubljena u NJEGA

Nakon burnog suočavanja, Jelena Ilić nema reči kojima bi opisala Ivanovo ponašanje, kojeg je podsetimo, prevarila u Eliti sa Urošem Rajačićem.

Ilićeva je sada detaljnije progovorila o razvodu od Ivana Marinkovića.

- Videla sam jutros Urošev stori, zahvalila sam se, sve sam ispratila. Još uvek nismo imali pravu romansu, teško da možemo sad da je obnovimo. Ja o tom odnosu Uroša i mene ne pričam, normalno je da me ljudi pitaju, ali opekla sam se više puta i sad samo uzvraćam na javni kompliment - rekla je Jelena.

Ona je nakon toga otkrila da li bi sve isto uradila ili se zbog nečega pokajala.

- Sinoć sam slušala neke užasne stvari, pa sam više puta rekla da mi je drago što sam ušla u ovu sezonu jer da nisam ne bih smogla snage da izađem iz odnosa koji je bio katastrofa po mene. Nisam shvatala da ne želim da budem u tom odnosu, nego da ima toliko loših stvari koje se neće promeniti. Uvek sam tešila sebe da je to ljubav - govorila je Jelena, pa nastavila:

- To je najbitnija stvar. Ja sam stalno bila manipulisana, pa i prevarama, živela sam sa čovekom koji je je lagao, pa rijaliti i finansije. To su stvari koje su među partnerima sulude da se kriju. Mislila sam da mi ne krijemo ništa. Ja sam ušla tamo i saznala stvari o njemu koje uopšte nisam znala, to je za mene broj jedan izdaja. Mislim da je ova emisija zapečatirala njegovo najgore moguće ponašanje, takav je bio i sa drugima i zbog toga smo imali svađe. On nema meru kad vređa i kad ponižava. Posle ove emisije svuda sam ga blokirala, jer smo razmenjivali poruke oko papirologije. Od sad sve ide preko advokata, razvod što pre i samo da se sklonim od njega. Jedva sam preživela emisiju koliko mi je teško pala - završila je ona.

