OGLASIO SE STANISLAV KROFAK NAKON VESTI DA JE MAJA ZVALA CARA! Bivši učesnik Elite potpuno zbunjen, saopštio važnu odluku

Filip Car priznao je da ga je Maja Marinković zvala po izlasku iz rijalitija.

- Da, kontaktirala me je. Rekao sam joj odmah: "Nemoj me zvati, nisam raspoložen" - rekao je Car.

- Maja je krenula da se smeje preko telefona, ja sam joj lepo rekao da imam svoje probleme i da ganja svoje j**ače. Lepo sam joj rekao da me ne zove. Posle toga je bilo još par puta poziv bez broja, ne mogu da kažem da je ona jer je ćutala, posle je išla ona pesma, Šako Polumenta, "Nemoj da se bojiš"... - istakao je Car.

Tim povodom se sada oglasio Stanislav Krofak koji je pre nekoliko dana u emisiji "Narod pita" pričao o svom odnosu sa Majom i rekao kako će sa njom biti u vezi, ako se bude ponašala po njegovom ukusu.

- Pročitao sam. Ne znam, šta bih rekao i kome bih verovao. Maja mi je rekla da je on nju zvao, nisam ulazio u detalje - rekao je Krofak, a onda otkrio da li njegovi planovi o vezi sa Majom ostaju isti i nakon ovoga:

- Ne zanima me trenutno nikakva veza, želim biti sam neko vreme - poručio je on za Pink.rs.

Oglasila se i Maja

- Zaista se ne bih bavila svojim bivšim odnosima, to je za mene završena priča. To što drugi meni šalju poruke, zovu sa skrivenog, pa kada vide da ne odgovaram na poruke i pozive, optužuju me da sam spominjala nečiju trudnoću, samo sam htela da objasnim da ja to nijednog trenutka nisam rekla, niti sam monstrum da se time bavim - rekla je Maja.