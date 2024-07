ANITA ODLUČILA U ŠTA ĆE ULOŽITI 100.000 EVRA! Pobednica Elite želela da kupi stan, ali se predomislila! Ima velike planove

Pobednica "Elite" Anita Stanojlović odlučila je kako će potrošiti 100.000 evra koje je osvojila trijumfom u rijalitiju. Ona je po izlasku rekla da planira da kupi stan u rodnom Kruševcu, ali se očigledno predomislila.

foto: Petar Aleksić

Ona će, kako je otkrila, otvoriti kozmetički salon i time sebi obezbediti posao i zaradu. Za razliku od nje, Anđelo Ranković je ostao pri svome i kupio stan na Zvezdari.

- Moj sledeći korak je otvaranje mog salona u Kruševcu, za sada, ali možda bude i Kruševac i Beograd, videćemo. Neću ništa unapred da pričam, ali to je neki moj plan - rekla je ona pa progovorila o vezi s Anđelom i zajedničkim planovima:

- Ne znam šta oni ozbiljnije očekuju od naše veze? Korak po korak... Za brak i nešto ostalo je potrebno mnogo više vremena, tako da, sve u svoje vreme.

foto: Petar Aleksić

Ljude, koji su joj preko Instagrama postavljali pitanja zanimalo je zašto nije ostavila cigarete koje njenom dečku smetaju.

- Nije mi to zatražio, kada bi mi zatražio verovatno bih ih ostavila, kao što sam to uradila kada mi je prvi dečko to tražio. Nije mi rekao:"Hej, ostavi, smeta mi", ako to bude tražio, naravno da ću smanjiti ili izbaciti skroz.

Kurir/Pink/Preneo: I.L.

