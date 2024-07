FILIP CAR JAVNO ZAPRETIO KRISTIJANU, HOĆE TUČU: "U Hrvatskoj si, svrati da me..." Obratio se i Dejanu Dragojeviću, ŠOK PORUKA FOTO

Bivši učesnik "Zadruge", Filip Car, rešio je da odgovori na javne prozivke koje ovih dana dobija od Kristijana Golubovića, ali i Dejana Dragojevića.

Car se prvo oglasio porukom na Instagramu:

- Zašto me mrze svi čije su žene bile sa mnom? Momci, koji vam je...? Pa nisam vas lično khm khm. Nećete više na mom imenu banku zaraditi - istakao je Filip, a onda se obratio direktno Kristijanu i Dejanu.

- Momci opet mjauču i to sada u duetu! Moj zet Šeki koji je ovog nazivao zatvorskom k*čkom i moj stari prijatelj Krik koji je njega častio najgorim epitetima u duetu rokaju! Šeki mi je nedavno romobilom pobegao kad me je video, bled kako krpa, a ti krispi si trenutno u Hrvatskoj na Bolu tako da kad ideš kući svrati u, kako kažeš, moje selo, pa me prebij napokon! Znači, dođeš, pošalješ poruku da si u centru grada i obećavam da dolazim da me namagarčiš, ali naravno, ako uspeš. Momci, mirni budite, poljubac - poručio im je bivši zadrugar i još kratko dodao:

- A voleo sam vas nekad obojicu - naveo je Filip Car.

Da li će dobiti odgovor, ostaje da vidimo.

