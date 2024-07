PRVO SUOČAVANJE NAKON JAVNE PREVARE! Ivan oči u oči sa čovekom koji mu je preoteo ženu: Evo da li su Jelena i Uroš zajedno

Ivan Marinković i Uroš Rajačić prvi put su se suočili nakon završetka Elite i javne izdaje njegove i dalje zakonite supruge Jelene Marinković.

foto: Printscreen

Gostovali su zajedno u emisiji "Narod pita", a tom prilikom su progovorili o Jeleni i životu van rijalitija.

- Ivane da li si pružio ruku Urošu kada si ušao u studio? - upitala je Ivana.

- Ne nema potrebe, takve su okolnosti - rekao je Ivan.

- Je l' ima zle krvi među vama? - upitala je Ivana.

- Pa ono, nema, ali nema potrebe za bilo kakvim kontaktom, sa Jelenom sam rešio sve one večeri u studiju, sem nekih pravnih informacija - rekao je Ivan.

- Da li misliš da će ti Jelena dati Beku? - upitala je Ivana.

- Preko naše drugarice rekla je da će mi dati Beku - rekao je Ivan.

foto: Printscreen

- Je l' ti znaš gde se Jelena sada nalazi? - upitala je Ivana.

- Ne, ne - rekao je Ivan.

- Uroše da li ti znaš gde je Jelena? - upitala je Ivana.

- Pa znam da je ovih dana bila u stanu kod drugarice Izabele - rekao je Uroš.

foto: Printscreen

- Ivane da li si raščistio emotivno sa Jelenom? - upitala je Ivana.

- Pa jesam, jedino me boli izdaja, ali to će jednog dana proći, potrebno je vreme. Da se to negde desilo na lepši način, možda bih lakše podneo - rekao je Ivan.

- Uroše da li si ti sa Jelenom u vezi? - upitala je Ivana.

- Nismo u vezi, čujemo se i viđamo, veruj mi da mi je najmanji problem da kažem kada budemo ozvaničili vezu. Koraci su u pitanju do veze, videli smo se sami u kafiću - rekao je Uroš.

