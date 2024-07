MIONA I ŠA OTKRILI DETALJE IZ SVOJA 4 ZIDA: Jovanovićeva se uselila kod repera odmah nakon Elite, evo kako funkcionišu

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša su nakon izlaska iz rijalitija uprolivili u mirnu luku, a sada su progovorili o svom odnosu i zajedničkom životu.

foto: Petar Aleksić

Pevačica se uselila kod repera odmah nakon "Elite", a sada je otkrila kako funkcionišu u četri zida.

- Osećam se kao kod kuće, kako ne - rekla je Miona.

- Ja sam je to pitao, rekla je da jeste, prvi smo koji su kročili u ovaj stan, krenuli smo u ovo zajedno - rekao je Ša.

- Pravila sam pastu, bila je lepša bolja nego koju on pravi, stvari koje volim da jedem, pravim super. Jastučiće smo dokupili, sitnice, sve u suštini on bira - rekla je Jovanovićeva.

foto: Printskrin/Instagram

Da li postoje svađe, da li ih ima, kako sve funkcioniše?

- Nemamo rasprave zaista, to su mala ljubomorisanja, to traje dva minuta. Nije ko je kriv, malo on meni, malo ja njemu. Ja sam ljubomorna jako, samo to ispoljavam na drugačiji način - rekla je Miona.

- Teško je poverovati, sa strane jedna priča, za stolom deseta, davala je i meni za pravo da sumnjam u to, ali bilo stvari zbog kojih sam bio siguran da će doći ovde. Jesam očekivao da će biti dobro, ali ovako...Donosimo odluke lagano, totalno je drugačije nego tamo - rekao je Ša.

- Ne planiramo ništa, niti je meni u malom mozgu tako velike stvari. Jesmo se mi uselili, ali samo da lepo sredimo, posao, pa ako sve bude kako treba, naravno - rekla je Miona.

foto: Petar Aleksić

- Opekao sam se ono, u sve što sam srljao nije bilo kako treba, sada puštamo da ide kako treba. Lepo nam je, uživamo, pa polako sve. Gledamo oko muzike i oko pesama. Svaki dan sam na telefonu - rekao je Ša.

Kakva je Miona situacija sa roditeljima, je l' se čujete?

- Čujem se sa bratom i tatom, mama onako otom-potom, ja i kad se čujem s bratom pitam šta se dešava s mojima, ići ću do kuće opet, svratiću opet. Znam da će vremenom biti sve okej - rekla je Jovanovićeva.

- 140 i nešto hiljada, to je bez opremanja...Dosta - rekao je Ša.

- Nemamo ovde televizor, jer hoćemo ovde samo da spavamo, da napunimo baterije...Ovde je za sada studio, treba još da se opremi - rekao je Ša.

Kurir.rs/Pink.rs

