NAPADNUTA ĆERKA BIVŠE ZADRUGARKE! Đedović otkrio detalje napada ispred škole: Bila je uplakana, pominjali joj Marinkovića

U emisiji "Narod pita" gostovali su Jovana Tomić Matora i Marko Đedović. Jedna od tema bio je odnos Žane i bračnog para Marinković, tačnije sukobi koje su imali tokom rijalitija.

Đedović je pred kamerama izneo šok tvrdnje.

- Tu su se desile pretnje maloletnom detetu, koje ide u srednju školu. Ja znam, čuo sam se sa Žanom i pričao sam, a i video svojim očima, ali ja to ne mogu stvarno da dajem nikome, to je Žanina privatna stvar - započeo je priču Đedović.

- Neka dva dečaka su napala njenu ćerku ispred škole, pominjajući Ivana Marinkovića. Postoji zapisnik u instituciji. To se one večeri desilo, kada je bila žurka. Žanu je zvala ćerka, uplakana, javila je da su je dvoje dece napali i da su pominjali Ivana Marinkovića. Postojale su i razne prijave u školi dok je trajao rijaliti vezano za pretnje Žaninom detetu, kako sam saznao... To uopšte nisu stvari za šalu. Razmišljam koliko smem da kažem. Video sam, poslala mi je Žana, ali me je zamolila me je da ne šaljem nikome. Zato je Žana te večeri pobesnela. To su mnogo ružne stvari koje u našem društvu ne smeju da se dešavaju - tvrdi Marko, što je iznenadilo mnoge gledaoce.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

