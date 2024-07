DISKVALIFIKOVANI UČESNIK SE VRAĆA U ELITU! Oglasio se i progovorio o novoj sezoni: "Jedva čekam da uđem, produkcija je..."

U domaćim medijima sve više se spekuliše ko će biti deo osme sezone rijalitija "Zadruga", a ekipa domaćih medija saznala je ime jednog od njih.

Naime, Danijel Dujković Munjez, koji je pred kraj Elite diskvalifikovan izu šou programa, vraća se od septembra kao učesnik u Belu kuću.

- Spreman sam kao zapeta puška i jedva čekam da uđem, a produkcija me je ispoštovala maksimalno. Kad uđe ide jako veliki gas i to je to - rekao je on, a onda se osvrnuo na diskvalifikaciju u poslednjoj sezoni "Elite".

- Što se tiče toga nikada sebi više ne bih dozvolio da imam fizički kontakt, a prvu godinu sam došao do izražaja što se tiče tih stvari i znam što sam to radio. Nikada više u životu ni na koga ne bih digao ruku.

Kažnjavan zbog agresivnog ponašanja Podsetimo, Danijel Dujković Munjez u Eliti je kažnjen tromesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja prema Urošu Staniću. Naime, pravila rijalitija su saopštena svakom učesniku pre samog ulaska u "Elitu", a kršenje istih strogo je kažnjivo. Upravo zbog toga, Veliki šef je tada doneo hitnu odluku da Danijela Dujkovića Munjeza kazni oduzimanjem tromesečnog honorara zbog agresivnog ponašanja prema Urošu Staniću.

