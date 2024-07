STIŽE KRIVIČNA PRIJAVA ZA IVANA MARINKOVIĆA! Isplivalo sve nakon Elite: "Umešani su i on i Jelena, imam dokaze"

Bivša takmičarka "Elite" Žana Omnia Đorđević otkrila je da je tužila Ivana Marinkovića zbog uvreda.

U sinoćnoj emisiji "Narod pita", gošće su bile učesnice rijalitija "Elita", Jovana Cvijanović i Žana Omnia Đorđević.

Bivše rijaliti učesnice su govorile o svom boravku u Beloj kući, a dotakle su se i aktuelnih tema.

U jednom trenutku, Žana se osvrnula na Ivana Marinkovića, sa kojim je imala redovne sukobe u "Eliti", a ni finalno veče nije prošlo bez svađe.

- Žana, Ivan i ti ste se konstantno raspravljali u rijalitiju - kazala je voditeljka.

- Koristio je svaki način da me uvredi. Beskrupulozan je. Nema osećaj za sopstvenu decu, šta onda da se očekuje dalje? Podnela sam i krivičnu prijavu. Mom detetu se pretilo, ja imam dokaze za to. Saznala sam da Ivan i Jelena imaju veze sa tim i ja neću ćutati - istakla je Žana.

Podsetimo, Ivan Marinković, u rijaliti je ušao ruku pod ruku sa svojom suprugom Jelenom Ilić Marinković, ni ne sluteći da će ga ona prevariti.

Jelena Marinković u jednoj emisiji progovorila je o svom životu nakon izlaska iz "Elite" i razvodu sa Ivanom Marinkovićem.

- Ja sam stalno bila manipulisana, pa i prevarama, živela sam sa čovekom koji je je lagao, pa rijaliti i finansije. To su stvari koje su među partnerima sulude da se kriju. Mislila sam da mi ne krijemo ništa. Ja sam ušla tamo i saznala stvari o njemu koje uopšte nisam znala, to je za mene broj jedan izdaja. Mislim da je ova emisija zapečatirala njegovo najgore moguće ponašanje, takav je bio i sa drugima i zbog toga smo imali svađe. On nema meru kad vređa i kad ponižava. Posle ove emisije svuda sam ga blokirala, jer smo razmenjivali poruke oko papirologije. Od sad sve ide preko advokata, razvod što pre i samo da se sklonim od njega. Jedva sam preživela emisiju koliko mi je teško pala - rekla je ona u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

