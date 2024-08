"POSTAO JE OTAC, A BAVI SE SA MNOM" Maja Marinković i Car se ne smiruju, otkrila šta joj poslao čim je izašla iz Elite

Starleta Maja Marinković ubeđena je da je i dalje "rak rana" bivšem dečku Filipu Caru, koji je nedavno dobio sa Aleksandrom Nikolić.

Ona se dotakla i odnosa sa Stanislavom Krofakom, pa spomenula i njegovu porodicu.

- Nisam se upoznala sa njegovom porodicom na finalu. Stanislav je ispao pre mene, iako to nije očekivao. Kraljica rijalitija ga je ispratila. Šalim se. Onda je bila ta napeta situacija sa Takijem. Ali kako sam rekla, ja sam punoletna, donosim sama svoje odluke, i to je negde moja jačina. Mnogi muškarci koji su bili sa mnom, ja sam njima i dalje rak rana - rekla je Maja.

foto: ATAImages

Milica Kemez je želela da sazna na koga misli kada kaže "rak rana."

- Evo, kao Filip Car. Ja sam njemu i dalje rak rana. On je prvi zvao mene i slao mi poruke. Napisao mi je "Gde si?" nakon završne noći kada je bilo dosta poziva. Nakon što ja nisam odgovarala, dobila sam ono vezano za Aleksandrinu trudnoću i to u trenucima kada ja nisam komentarisala na loš način. Nisam monstrum da se time bavim. Onda sam ja pozvala njega i rekla šta i kako. Razgovor je bio totalno opušten i ne vidim razloga da se to toliko poteže. Onaj poziv u "Narod pita," sve govori. Neko ko ima svoj život i ko je postao otac, ne znam čemu potreba da se bavi sa mnom - rekla je Maja u podkastu "Balkanska veselja".

kurir.rs/blic