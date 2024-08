"SMEĆARKO, UNIŠTENA SI OD TEŠKIH DROGA" Car izneo strašne tvrdnje o BIVŠOJ, otkrio i sa kojom DEVOJKOM je imala AKCIJU (VIDEO)

Filip Car nedavno je raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom ima ćerku Leonu, a sada je otkrio detalje neprijatnosti koju je doživeo sa bivšom devojkom Minom Vrbaški.

Naime, Filip Car je istakao da se našao u grupi sa Lazarom Čolićem Zolom i Minom Vrbaški, za koju navodno nije znao da se nalazi u istoj grupi u kojoj je i on.

Nakon što je pozvao Zolu, shvatio je da je u pitanju grupni poziv, nakon čega je prekinuo vezu. Ipak, kako tvrdi, Mina Vrbaški krenula je da širi priču kako je Car zvao, nakon čega je on pobesneo i izvređao je na najstrašniji način, iznoseći brojne optužbe.

- Da jedna Mina kaže, prvo, s tim Zolom si se družila, sedela u kafiću kada si me dodala u tu grupu. Meni si se prvo javila, ne ja tebi. Da, sramota je s kim igra, od mojih bivših do ne znam koga. Ja ti, žvalo žvalava, želim da se ostvariš i kao žena i kao majka. Žvalo, kada vidiš da ljudi imaju probleme, zlo jedno istinsko i pokvareno, onda ne dodaješ ulje na vatru, nego ako si toliko dobra sa Aleksandrom, pozoveš, a ne javno da prezentuješ kao da smo se mi čuli, da sam te zvao kao da te hoću isk**ati, hrpo go**na. Iz kog je ta kontejnera ispala, zaboravio sam da je živa, Bože me oprosti - izjavio je Car, pa nastavio:

- Sad pošto si ti smećarka, pošto si rekla da smo bili pijani i drogirani, zna se dobro Mina da si se use*avala od narkotika, da si uništena od narkotika verovatno i dan danas i čitav život imaš probleme sa opojnim i teškim drogama. Slobodno me tuži, stojim iza svega što kažem, tvrdim. Pošto se vi inače bavite tužbama, ja tvrdim ovo što govorim, sve mogu dokazati činjenicama i dokazima, ne "rekla kazala". Isto tako tvrdim da si lizala pi**u Deniz Dejm i ona tebi, u hotelskoj sobi sa balkona, prva levo. Posle toga više nismo imali dodirnih tačaka - poručio je Filip Car.

