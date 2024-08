PRVO ZAJEDNIČKO PUTOVANJE MAJE MARINKOVIĆ I STANISLAVA: Ljubavni par ne skida osmeh sa lica, vrele fotke uveliko na mrežama

Maja Marinković i Stanislav Krofak dali su svojoj ljubavi novu šansu nakon završetka "Elite" i po svemu sudeći trenutno odlično funkcionišu zajedno. Njih dvoje su juče otišli zajedno na letovanje u Crnu Goru.

foto: Printscreen

Iako su tek sinoć stigli, već danas uživaju, a sa svojim fanovima podelili su privatne kadrove iz kreveta.

foto: Printskrin/Instagram

Odmah nakon toga usledila je i fotografija sa plaže, a ljubavni par ne skida osmehe sa lica.

Podsetimo, Marinkovićeva je nedavno bila u žiži javnosti zbog tvrdnji Filipa Cara da ga je zvala nakon izlaska iz rijalitija. Maja je to tada oštro demantovala i ubrzo nakon toga postala nerazdvojna sa Stanislavom.

- Zaista se ne bih bavila svojim bivšim odnosima, to je za mene završena priča. To što drugi meni šalju poruke, zovu sa skrivenog, pa kada vide da ne odgovaram na poruke i pozive, optužuju me da sam spominjala nečiju trudnoću, samo sam htela da objasnim da ja to nijednog trenutka nisam rekla, niti sam monstrum da se time bavim - rekla je Maja.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:05 Taki Marinković stigao u besnim kolima