PALA PROSIDBA UŽIVO U EMISIJI! Milena Kačavenda ostala zatečena, a Samirova reakcija je pravi HIT

U emisiji "Narod pita" došlo je do suočavanja Milene Kačavende i Samira Ramovića, a iako su mnogi očekivali da će biti burno, do takve situacije nije došlo.

Milena je u jednom trenutku priznala da joj je bilo veoma teško u nekim trenucima zbog odnosa sa Samirom.

- Ne može da bude svejedno. Ja imam utisak kao da je ovo bilo prošle godine, čudan mi je osećaj nakon svega. Čovek ima priliku da se presabere, tamo nema prilike - govorila je Milena.

- Milena je za mene prošlost. Nije me ona povredila, nego je prošao određen period. Nisam trebao da prelazim preko nekih stvari. U poslednje vreme me je pominjala u negativnom kontekstu. Povredile su me neke stvari koje nisam očekivao od nje i koje nisam zaslužio, postavila se kao da sam joj najveći neprijatelj. Podbadala me je za stolom, ja to nisam očekivao od nje - dodao je Samir.

- Kako vam se čine Maje i Stanislav? - upitala je Maša.

- Bili su mi odlični dok nije došlo pismo. Čim su dali šansu napolju znači da su obosttane emocije. Ja im želim sve najbolje. Mogli su da rade šta hoće, a odlučili su da zajedno probaju - komentarisao je Samir.

Usledilo je još jedno uključenje.

- Kumo, blistaš. Htela sam da se uključim kad je bio Ša, ali sam videla da kritike ne podnosi. Pozdrav i za Samira. Izuzetan si vokal, ja bih te nešto pitala, ali da prvo pitam kumu da li smem da pitam? Htela sam da ga pitam da se uda za mene - govorila je gledateljka.

- Kako stvari stoje mislim da više nikad neću da se ženim, ali hvala na ponudi. Ostavite broj, slike i opis. Naglasite da je to za sklapanje braka - poručio je Samir.

