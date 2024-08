"TO SMO PLATILI UNAPRED ZA RIJALITI" Ivan Marinković traži da mu Jelena vrati NOVAC ZA HRANU, procurio sav prljav veš

Ivan Marinković i njegova supruga Jelena planiraju da se razvedu, a ona je sad iznela niz detalja za koje javnost ne zna.

- Tražio mi je pare za hranu koju sam jela... To je tragikomično - kazala je Jelena na početku.

- Rekao je mojoj drugarici: "Kad će ona da vrati novac?"... Čudila se, a on je rekao: "To je hrana koju sam ja platio". Ja sam imala posebnu hranu u rijalitiju jer sam vegetarijanac, to smo platili unapred. Eto, nek mi svede sve račune, da rešavamo pred razvod, što da ne - kazala je Jelena na "Pinku" u programu uživo.

foto: Printscreen Pink

Ivana Marinković je, podsetimo, supruga prevarila u "Eliti", nakon čega je on zatražio razvod. Jelena je nedavno dala jasan komentar na njegovo pomirenje sa Miljanom Kulić, o čemu se priča.

- Neću uopšte da ih komentarišem, jer više nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Niti su mi potrebni medijski ratovi - poručila je Jelena.

Bonus video:

00:37 ivan marinkovic cepa Jelenine fotografije