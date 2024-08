SUZE PRELJUBNICE U EMISIJI UŽIVO: Ivan Marinković se uključio u program pa rasplakao Jelenu! Ovo ju je najviše zabolelo (VIDEO)

Jelena Marinković, koja je u rijalitiju "Elita" prevarila svog supruga Ivana sa Urošem Rajačićem, zaplakala je uživo u emisiji kada se u program uživo uključio njen još uvek zakoniti suprug.

Kao što je bilo očekivano Jelena je oplela po Ivanu i njihovom odnosu, a pričala je i o svađama, njegovom pominjanju njene porodice, kao i Marinkovićevom optuživanju da je ona ta koja ima zdravstveni problem, te ne može da ima decu.

U jednom trenutku uključio se Ivan i prokomentarisao njene reči.

- Šta ona ima da priča o mom životu i porodici? To je žena koja me je varala pet meseci na nacionalnoj televiziji i misli da je to u redu - nastavio je on.

- Molim da se pijani gledaoci ne uključuju u emisiju - ubacila se Jelena.

- Ne znam kako si podnela danas zahtev za razvod, nedelja je. Nadam se da ću sutra to zateći u sandučetu. Jedino ako pripremaš razvod za sledeću sezonu jer se sporazumni razvod lako reši. Seljančuro jedna, nemoj da mi se pojavlljuješ u kraju - rekao je Marinković.

- Ivane, možeš li da prokomentarišeš pomirenje sa Miljanom - pitala je voditeljka Ana Radulović.

- Nema nikakvog pomirenja, to je samo zbog Željka. U dobrim smo odnosima i to je to - odgovorio je Ivan.

- Ivane, da li želiš da odgovoriš na pitanje zašto potenciraš da nije majka i nema decu? -rekla je Ana.

- Zato što treba da iznesem sve, istina je sve što pričam o njenim odnosima sa porodicom. Ona priča o mojoj sestri i ćerki, sa mnom ne možete tako, da ona gostuje sama u emisiji i da ja nemam prava da pričam. Jelena je znala da ne možemo da imamo dete i zato je ovo uradila, zato me je prevarila, ona je žena koja ne može da ima dete - rekao je Ivan.

- Ne služimo pijane goste da znaš - rekla je Jelena.

- Ona je mene optužila da sam impotentan i ja mogu da pokažem da nisam, to govori u prilog tome da ona ne može da ima decu i kad je shvatila to, ona želi da uspe kao starleta, ona sada želi sve da napravi kroz rijaliti. Želi da uđe u "Elitu 8" i da bude sa prvim muškarcem u rijalitiju koji uđe. Kotistila me je šest godina, živela na moj račun, ona je zaradila u rijalitiju samo 10.000 evra, a ja više od 100 hiljada evra - dodao je Ivan.

- Kako si živeo poslednje tri godine, naravno da si od mene - rekla je Jelena.

- Ona niti je završila fakultet, niti je apsolvent. Iz Niša je pobegla za Beograd i imala je aferu sa nekim moćnicima, nema kome nije bila dužna, treba da je bude sramota. Folirantkinjo, ko je platio usta ta tvoja i grudi, koliko imaš para na računu? - pitao je Ivan.

- Ja radila grudi, jel si ti normalan? Ja sam živela na Dorćolu i Novom Beogradu pre tebe budalo jedna - rekla je Jelena.

- Seljančuro živela si po nasipima i prigradskim naseljima, kad si mene upoznala videla si Beograd - rekao je Marinković.

Nakon što se Ivan isključio, Jelena je prokomentarisala njegovo uključenje.

- Ne znam kako ga nije sramota da mi priča to, čovek s kojim sam želela da imam dete. Niko ne može da me pogodi za to, osim njega. Očigledno on nije želeo to dete, zato je sve izbegavao. Odlagao je taj odlazak kod doktora. Pitala sam ga da li bi ušao u osmicu, rekao je naravno. Rekla sam mu je l' moguće da bi opet ušao, umesto da radimo na onome što nam je najvažnije. Uopšte nisam imala nameru da uđem u rijaliti - rekla je Jelena.

Zašto je bio problem da ti se neko drugi dopadne, kad je Ivan rekao da nije hteo s tobom dete - pitala je Ana.

- Zamerio mi je, jer sam mu radila iza leđa. Nisam osetila ljubav mesecima. Bilo bi ispravnije da sam to prekinula, ali znala sam da ćemo se rastati napolju. U rijalitiju mi je bilo samo lakše da presečem. Znala sam u sebi da Ivan i ja nećemo izdržati - rekla je Ilićeva.

Bonus video:

00:37 ivan marinkovic cepa Jelenine fotografije