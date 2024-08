ANITA ZANEMELA KADA JE OTVORILA VRATA OD STANA! Sačekalo je neočekivano izneđenje, odmah objavila JAVNO (FOTO)

Na adresu pobednice Elite 7, rijaliti učesnice Anite Stanojlović, stiglo je neočekivano iznenađenje.

Naime, Anita je otvorila vrata stana, a tamo ju je sačekao ogroman broj poklona za nju i Anđela Rankovića.

Stanojlovićeva je sve objavila javno, a reakciju nije mogla da sakrije, te se i zahvalila podršci.

Protiv Anite stiglo 16 tužbi

Tokom gostovanja u emisiji "Narod pita" pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović je otkrila šokantan podatak vezan za njenu bivšu suprugu Jovanu Tomić Matoru.

Voditelj Darko Tanasijević pitao je Anitu da li je imala kontakt s Matorinom kumom Tamarom Marić.

- Čula sam samo da mi je spremila 16 tužbi, nismo u kontaktu, niti me zanima, sve mi je stiglo u Kruševac i stvarno nisam stigla ništa od toga da pogledam. Niko me nije kontaktirao, svi samo prete i to je to. Ne želim da uplićem nikoga, samo znam da su mom frizeru pretili - poručila je Stanojlovićeva.

