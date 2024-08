BRAK MATORE I ANITE NIJE BIO PRAVI? Otkriveni šok detalji o venčanju: Matičarka je DVA PUTA POGREŠILA..

Lepi Mića u emisiji "Narod pita" progovorio je o matičarki koja je venčala Anitu Stanojlović i Jovanu Tomić Matoru, te je šokirao ljude kada je izneo informacije da svadba nije bila prava.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje sa Tvitera koje je stiglo za Miću.

- Do kad ćeš, Mićo, podržavati fejk ljubavi, mene to zanima iskreno? - pitao je voditelj, na šta je on odgovorio:

-Pa nekada dobra veza nije garancija za dobar brak, kako neko može da zna da je fejk veza? Može neko da vidi drugačije od mene. Teodorina i Bebicina veza je skalamerija - naveo je on, pa se Tanasijević nadovezao:

- Mića kaže da je učio Anitu da ne treba da vređa ljude koji je vređaju, zar ne bi bilo logično da on sam poštuje to što uči druge? - pročitao je Darko, a Lepi Mića je odgovorom iznenadio sve.

- Nikada prvi nikog ne vređam, kada mene uvrede, onda dobiju nazad. Ja učim Anitu pravim vrednostima. Nikada nisam slagao, evo za ovu ženu što je Matorina i Anitina matičarka, tvrdi da brak nije zaveden. Kako je moguće da matičar dva puta pogreši prezime Aniti? - rekao je Mića.

