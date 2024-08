"MIONIN OTAC ŽELEO JE DA JE OTME IZ STANA! Lepi Mića otkrio DRAMU u Mioninoj porodici, s ovim se Ša suočio

Reper Nenad Aleksić Ša gostovao je u emisiji "Narod pita" zajedno sa Lepim Mićom.

Oboje su iznosili "pikanterije" o odnosima bivših zadrugara, a glavna tema svakako su bili Ša i njegova partnerka Miona Jovanović.

Još tokom trajanja rijalitija pričalo se o tome da Mionina porodica ne podržava njenu vezu, a Lepi Mića je izneo informaciju koja je šokirala mnoge.

- Moram da se osvrnem samo na Ša, ja se kunem da je Mionin otac želeo da otme nju iz stana u kom je sa Ša. Ja se kunem da je tako - rekao je Mića.

Podsetimo, Miona je i ranije komentarisala Lepog Miću.

- Što se tiče Lepog Miće takav je kao osoba, nemam protiv da iznese svoje mišljenje, jezivi su mi ovi komentari ovi što su bili, užasno ponašanje, nije to zdrava kritika, Bože me sačuvaj...Mića sada kada gledamo objektivno, priča neke stvari realno, ali nisu te stvari kao što on kaže, kapiram da nisam ispravno postupila na finalnoj noći, ali sve ide ka bolje - rekla je Miona.

