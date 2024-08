"KO JE BAKI B3? HOĆE PREKO MENE POPULARNOST!" Denser javno isprozivao Uroša Stanića, a on mu sada odgovorio: Baki, sjaši!

Popularni denser Baki B3 žestoko je udario na Uroša Stanića, bivšeg učesnika "Elite", zbog estetskih korekcija koje je odradio.

- Pa, nije loš... Dobar za potapanje kupusa, propali abortus, smešan kao bioskop... Dokle više pe*erizam i lezbejke, starlete, mete i ostali... 'Ajde više Treći svetski rat, klikni Putine i uništi ovaj svet, šta čekaš više.

foto: printsceen

Stanić je nakon toga odgovorio Bakiju na prozivke:

- Ko je taj Baki B3? Aham, sećam se, bio je popularan u prošlom veku, a karijera mu je godinama unazad polako propadala i sad je doživela konačan pad. Šta se nakačio na moju kičmu, šta misli da će preko mene da dobije popularnost? E pa malo sutra! Baki, sjaši mi s kičme, a za to što si mi rekao da sam propali abortus, to govori samo o tebi, tvom vaspitanju i tvom karakteru. Toliko od mene i nemojte me više zvati za ove nebitnjakoviće koji hoće preko mene pogaču - rekao je Uroš.

Kurir/Pink