UČESNIK "ELITE" UZIMA PARE OD ZELENAŠA! Progovorio o dugovima: U prošlom rijalitiju DISKVALIFIKOVAN, a sad se sprma za OSMU SEZONU

Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez na meti je dela javnosti jer, kako tvrde, pozajmljuje novac od zelenaša, a u javnosti glumi nivo i glamur.

- Što klošar? (smeh). Trenutno kad nemam, moram da uzmem, ne šalim se. Zamisli neko zna moj život toliko da sam dužan. To su gluposti, nemam kome da se pravdam. Bio bih još jadniji kada bih se pravdao - rekao je Munjez.

foto: Printscreen

Munjez će od septembra ponovo biti deo rijalitija, što je i sam potvrdio.

- Spreman sam kao zapeta puška i jedva čekam da uđem, a produkcija me je ispoštovala maksimalno. Kad uđem ide jako veliki gas i to je to - rekao je Danijel, a onda se osvrnuo na diskvalifikaciju u poslednjoj sezoni "Elite":

foto: Printscreenn

- Što se tiče toga, nikada sebi više ne bih dozvolio da imam fizički kontakt, a prvu godinu sam došao do izražaja što se tiče tih stvari i znam što sam to radio. Nikada više u životu ni na koga ne bih digao ruku.

Danijel Dujković Munjez u Eliti je žestoko kažnjen zbog agresivnog ponašanja prema Urošu Staniću.

Kurir/Pink

Bonus video:

00:23 Bebica stigao u Elitu