"ŠTA IMAM DA JOJ VRAĆAM?!" Matora o neraščišćenim računima sa Anitom, pa priznala u kakvom je odnosu sa Stefani

Bivša rjaliti učesnica Jovana Tomić Matora prokomentarisala je sukob sa Munjezom i potpuno iskreno odgovorila na pitanja o odnosu sa Anitom Stanojlović i Stefani Grujić.

Sinoć su gosti emisije "Narod pita" bili bivši učesnici rijalitija "Elita", Jovana Tomić Matora i Danijel Dujković Munjez, a u jednom trenutku došlo je do žestoke svađe, zbog koje je čak i program prekinut na kratko.

foto: Printscreen

- Rekao je da on zna da su rekli moji prijatelji da ne mislim o njima, da su me se roditelji odrekli, da im ne dajem novac i tako dalje, što je apsolutna laž. Krivo mi je što se to desilo zbog mene i moje porodice i ljudi koji gledaju. Bio nam je dan težak, imali smo smrtni slučaj. Drago mi je što se moja majka, koja se nikada ranije nije oglašavala uključila u progrom. Moji nisu rijaliti roditelji, ali joj je došlo da odbrani - rekla je Matora.

foto: Printskrin/Instagram

Ona se zatim osvrnula na odnos sa bivšom ženom Anitom Stanojlović i progovorila o vraćanju Anitinih stvari, koje su kako tvrdi pobednica "Elite" još kod Jovane.

- Šta ja imam da joj vraćam? Ja ni ne znam gde je taj telefon, isključena sam po tom pitanju. Telefon je moj, što se tiče podataka, te slike ću da joj prebacim na USB, moja majka je sve ostalo prenela - zaključila je Matora.

foto: Printscreen

Kako je na televizijsko gostovanje stigla u društvu Stefani Grujić to je podgrejalo priče da su njih dve u vezi.

- Dobra sam sa njom, kad god je u Beogradu vidim se sa njom. Dovezao me je prvi komšija, pokupili se i došlo zajedno. Svi ste videli da sam je ja muvala, ali se ništa nije desilo - rekla je Jovana.

kurir.rs/pink

