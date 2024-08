"BIO SAM VEOMA UPLAŠEN..." Ivan Marinković izašao iz Urgentnog pa otkrio kako se POVREDIO: Zvuči ČUDNO, ali...

Ivan Marinković večeras je zbog povrede prsta proveo dva sata u bolnici gde mu je ukazana pomoć i sanirana povreda.

Rijaliti učesnik ispričao je kako je došlo do povrede i koliko će trajati oporavak.

- Nameštao sam krevet i gurao sam čaršav iza kreveta i tako sam se povredio. Prst je bio skroz iskrivljen što me je veoma uplašilo i odmah sam došao na pregled u Urgentni centar. Dok sam čekao na pregled ljudi su me, kada su videli moj prst, pitali da li sam možda nameštao krevet. Očigledno se to često dešava - ispričao je Marinković.

Prema njegovim rečima, prst nije polomio ali je povredio tetive.

- Zvuči čudno, ali možda bi bilo bolje da sam polomio prst jer bih u tom slučaju nosio gips tri nedelje, a ovako ću nositi longetu narednih osam nedelja - otkrio je Ivan.

Na pitanje da li će mu povreda predstavljati problem za boravak u rijalitiju ukoliko uđe u "Elitu 8" Ivan je rekao da još ne zna da li će biti deo nove sezone.

- Voleo bih da uđem, a da li ću, to ćemo videti - rekao je Marinković.

