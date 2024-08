OPA! TAKI POKAZAO NOVU DEVOJKU! Objavio njenu VRUĆU FOTKU, pogledajte njeno zgodno telo! (FOTO)

Otac Maje Marinković, Taki, poznat je kao veliki zavodnik, a devojke jako često i brzo menja.

On se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram pohvalio novom izabranicom, tako što je podelio njenu vruću sliku.

foto: Printscreen Instagram

Marinković je zgodnu brinetu uslikao u kupaćem kostimu s leđa, pa je javnosti pokazao njenu oblikovanu zadnjicu i zgodno telo. Da li će se Taki sa njom skrasiti ili je samo još jedna u nizu, ostaje da vidimo.

foto: Petar Aleksić

Inače, prošle godine se spekulisalo da je Taki Marinković bio u ljubavnom odnosu sa Teodorom, što on nije ni potvrdio, a ni demantovao.

- Sve što je bilo ostaće između nas. Ja sam njena podrška, naravno da nisam njen dečko jer ja imam toliko godina koliko imam, a to što je bilo između nas, ostaće između nas. Njena sam najveća podrška. Nikada me se neće odreći, mnogo smo mi lepih trenutaka proveli skupa da bi me se odrekla. Šta god da uradi, ja stojim iza nje, ipak ima godine, sve joj je dozvoljeno - objasnio je tada Taki.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:07 Taki skinuo sako i pokazao 25.000 evra