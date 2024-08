ZGRNULI LOVU U ELITI, PA OVDE ULAŽU NOVAC: Ša pokazao kako izgleda ljubavno gnezdo gde uživa sa Mionom, sve pršti od luksuza FOTO

Nenad Aleksić Ša, nakon što je prodao stan u kojem je živeo sa bivšom Ivanom, kupio je novi stan u koji se usleio nakon izlaska iz Elite, zajedno sa Mionom Jovanović.

foto: Petar Aleksić

On je pazario nekretninu od 200.000 evra u Zemunu, koju je po izlasku iz "Elite" odlučio da sredi.

Reper je, dan po dan, nakon izlaska iz rijalitija sređivao svoje ljubavno gnezdo sa Mionom, a sada je radove finiširao i time se pohvalio.

foto: Printskrin/Instagram

Aleksić je pokazao dnevnu sobu, koju je uredio po ukusu, s posebno urađenim zidom iza televizora.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, nedavno su otvorili vrata svog doma za emisiju "Premijera - Vikend specijal", gde su pokazali kako žive, te otkrili kako im prolaze dani.

- Osećam se kao kod kuće, kako ne - rekla je Miona.

- Ja sam je to pitao, rekla je da jeste, prvi smo koji su kročili u ovaj stan, krenuli smo u ovo zajedno - rekao je Ša.

foto: Printskrin/Instagram

- Pravila sam pastu, bila je lepša bolja nego ona koju on pravi, stvari koje volim da jedem, pravim super. Jastučiće smo dokupili, sitnice, sve u suštini on bira - rekla je Jovanovićeva, pa nastavila:

- Nemamo rasprave zaista, to su mala ljubomorisanja, to traje dva minuta. Nije ko je kriv, malo on meni, malo ja njemu. Ja sam ljubomorna jako, samo to ispoljavam na drugačiji način - rekla je Miona.

Kurir.rs/Telegraf

