"MORAĆU DA SE OBRATIM DRŽAVNIM ORGANIMA" Ivanu Marinkoviću stiže krivična prijava, opasno se njemu zamerio

Jelena Marinković ostavila je Ivanu Marinkoviću papire za sporazumni razvod u zgradi Pinka gde će bivši rijaliti učesnik večeras gostovati u emisiji "Narod pita".

Ivan Marinković prepirao se sa Jelnom oko razvoda, a u jednom trenutku je, još uvek zakonitoj supruzi, zamerio njen dobar odnos sa Markom Đedovićem.

- Čovek ni u prepisci o razvodu ne može a da ne pomene Đedovića, pa me sad čak uhodi po društvenim mrežama gde i šta Đedović komentariše. Tako da nastavili se ova boleštija uhođenja i opsesije, moraću da se obratim državnim organima jer ovo više nije za šalu, čovek nije u dobrom psihičkom stanju, a na sve to konzumira alkohol, preti maloletnoj deci u školama... Takvi tipovi monstroznih ličnosti su pravili strašne stvari u prošlosti. Svoje bolesti neka leče u ustanovama specijalizovanim za to. Da je gledao šta mu žena radi u rijalitiju, a ne šta Đedović radi možda ne bi bio najveći blam u istoriji postojanja medijske scene u Srbiji. Ovo nije prvi put da on mene spominje u prepiskama sa Jelenom, sve mi je ona već pokazala. Ukratko, bolest je svačija. Meni ga već postaje žao - rekao je Marko Đedović tim povodom.

Podsetimo, Jelena Marinković prevarila je svog supruga Ivana Marinkovića tokom boravka u "Eliti" zbog čega je par odlučio da se razvede.

