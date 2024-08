ON JE NOVI UČESNIK ELITE 8! Bio je diskvalifikovan iz Zadruge, uzimao je novac od zelenaša, a sada želi da svima pomrsi konce

Rijaliti "Elita 8" počeće sa emitovanjem sedmog septembra, a javnost sa nestrpljenjem iščekuje da vidi ko će se sve useliti u Belu kuću.

Iako su neki rijaliti učesnici poznati javnosti, konačan spisak svih učesnika nije objavljen, a kako se spekuliše jedan od zadrugara kojeg ćemo ponovo gledati na imanju u Šimanovcima je Danijel Dujković Munjez.

foto: Printscreen

Munjez je iz prethodne sezone "Elite" diskvalifikovan, a novinske ekipe uslikale su ga isped zgrade Pinka gde ovih dana dolaze učesnici da potpišu ugovore za narednu sezonu.

Podsetino, on je skoro priznao da je uzeo novac od zelenaša zato što ostao bez prihoda.

- Što klošar? (smeh). Trenutno kad nemam, moram da uzmem, ne šalim se. Zamisli neko zna moj život toliko da sam dužan. To su gluposti, nemam kome da se pravdam. Bio bih još jadniji kada bih se pravdao - rekao je Munjez, a zatim nastavio.

foto: Printscreen Pink

- Spreman sam kao zapeta puška i jedva čekam da uđem, a produkcija me je ispoštovala maksimalno. Kad uđem ide jako veliki gas i to je to - rekao je Danijel, a onda se osvrnuo na diskvalifikaciju u poslednjoj sezoni "Elite":- Što se tiče toga, nikada sebi više ne bih dozvolio da imam fizički kontakt, a prvu godinu sam došao do izražaja što se tiče tih stvari i znam što sam to radio. Nikada više u životu ni na koga ne bih digao ruku - rekao je Pinku.

