"OTAC MI JE LOMIO KOSTI" Zvezda Granda ulazi u "Elitu 8": Na dan njegove sahrane sam uhapšena na aerodromu, skinuli su me golu...

Polako se približava početak najpopularnijeg rijalitija na našim prostorima, a juče je Matea Stanković stala pred medije, kada je bila na snimanju profila na Pinku.

Na samom početku prokomentarisala je intimne odnose u rijalitiju, pred kamerama.

- Vodiću se parolom "nikad ne reci nikad", jer kada god sam za nešto rekla nikada, Bog mi je tako nameštao da sam to morala da uradim. Tako da, neću ni sada reći nikada. Ne znam, možda u rijalitiju sretnem čoveka ili ženu mog života, možda se udam i rodim dete, ko zna. Ja slobodna ulazim, ali ne ulazim da tražim ljubav, jer sam stvarno nenormalna kada se zaljubim, to ne želite da vidite - rekla je ona i otkrila sve o hapšenju na aerodromu.

- To je bio dan sahrane moga oca. Letela sam iz Beča za Srbiju i kada sam sletela na aerodrom, stvorila se policija oko mene i uhapsila me, a ja nisam ni znala zašto. Čekala sam jako dugo da marica dođe po mene i onako dok sam sedela sa lisicama na rukama, razmišljala sam šta se dešava i zbog čega su me uhapsili. Kada smo stigli u stanicu, tamo su mi skinuli pertle, izvadili mi žice iz brusa, a onda je došla policajka i krenula da stavlja rukavicu, mislila sam da možda oni smatraju da ja prenosim drogu. Svašta mi je palo na pamet, ceo život mi je prošao kroz glavu. Tamo su me do kože skinuli - rekla je Matea.

Matea je progovorila i o razvodu njenih roditelja, a onda otkrila sve o nasilju koje su trpeli od strane njenog pokojnog oca, te i zaplakala.

- Imala sam turbulentno detinjstvo, pogotovu zadnjih par godina dok su još mama i tata bili zajedno. Sa mojim ocem je bilo jako teško i mukotrpno. On je sve više i više pio i tako je dolazio mrtav pijan kući i iznerviran, pa se dešavalo da prevrne ceo sto, da i mene i majku istuče. Bilo je tu svačega. Možda će biti sada i bezveze, ali moja porodica se spasila kada je on umro. Ja njega i danas volim, bez obzira što me je tukao i lomio kosti. Bile smo maltretirane na svakojaki način. Ja sam mu oprostila sve. Zadnji put kada sam ga videla, nisam mogla ni da ga prepoznam. Sve je bilo munjevito - prisetila se Matea bolnih trenutaka, a onda je ispričala kako je njen tata poginuo:

- Kada se moj otac razveo od mame, on je ušao u vezu sa drugom ženom Ta žena ga je jedan dan terala da se popne kod nje na kriv i da vrti antenu i on se okliznuo sa krova i pao je na kapiju, pa na beton. On je zapravo poginuo, nije umro prirodnom smrću. Bio je četiri meseca u bolnici. Zadnji put kada sam došla, ja ga nisam ni prepoznala - rekla je Matea za Informer.

