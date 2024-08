"JA SAM GLAVNI BEBISITER, UVEK BUDAN" Kristijan Golubović o očinstvu: Evo kako se slaže sa suprugom nakon skandala u rijalitiju

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović tvrdi da ga je očinstvo promenilo.

U emisiju u kojoj je nedavno bio gost sa suprugom Kristinom došao sa svojim kućnim ljubimcem, psom Koko i otkrio detalje o svom roditeljstvu.

- Ovaj privezak se zove Koko. Njegov brat je uginuo greškom lekara. Braća su po ocu, imaju iste šare i istu boju. Mislim da ću iz hrišćanina ortodoksa preći u budistu jer mi se čini da je reinkarnacija moguća. On je isti kao njegov brat koji je preminuo. Kod nas u kući je vrlo uzburkano. Dešava se da u nekim delovima danas doživimo kolaps. U potpunosti razumem šta znači imati dete 24 sata. Ja sam generalni bebisiter. Ja skoro nikada ne spavam. Imam poremećaj sna i uvek sam budan. Deca su tu i kada se vežu, vi shvatite da on bez vas ne može ni da jede ni da spava. Život je taj koji me je promenio. Sve je izvršilo promenu na mene, ali na bolje. Tek sada shvatam koliko postajemo bolji ljudi u kontaktu sa decom i životinjama. Ja tek sada shvatam koliko sam u životu propustio. Nije tek tako napraviti dete, a onda napraviti gulpost, otići u zatvor, a dete odrasta bez vas - rekao je Kristijan Golubović.

Supruga Kristina Spalević takođe se uključila u razgovor, komentarišući porodični život i brak sa Kristijanom.

- Mi majke kada se porodimo i dođemo kući, koliko god da nam neko pomaže, nije dovoljno. Ipak, ako postoji najviši nivo pomoći, ja sam to dobila od Kristijana. Ne mogu da kažem da mi muž pomaže, nego zajedno gajimo svoju decu. Deca neće da spavaju bez mene, ali više plaču kada ih Kristijan ostavlja u vrtiću. Naša najgora verzija je ekranizovana. Mi smo zaista mnogo bolji od toga. Naš odnos najviše jača kada smo u nekim nedaćama. Nadam se da je najgore prošlo. Njegov odnos sa suprugom trebao je da dođe na svoje. Ovo naše je prava, istinska, sudbinska ljubav - rekla je Kristina.

