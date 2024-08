"PRETI MI POLICIJOM" Jelena Ilić besnela ispred stana Ivana Marinkovića, progoni ga i uhodi! Otkrio šta se dešavalo ispred zgrade

Bivša supruga Ivana Marinkovića. Jelena Ilić napravila je haos ispred zgrade u kojoj živi Ivan. Tim povodom se Ivan sada oglasio za medije i otkrio da mu Jelena već danima preti.

- S obzirom na to da sam joj rekao da ću da joj vratiti Beku u nedelju, a sada je subota, nije došla zbog psa sigurno. Mislim da je došla da vidi da li je Miljana Kulić tu i da me progoni. Zvala me je, nisam hteo da joj se javim, nemamo mi šta da pričamo. Rekao sam joj kad i gde da bude ako želi da uzme psa. Ovo je klasično uhođenje. Preti mi policijom već nekoliko dana, a zapravo je ljubomorna što je Miljana kod mene, plaši se da se nismo pomirili, to bi joj bilo ostvarenje najgore noćne more. Čak i da jesam, kakva je to osoba kojoj bi smetalo da se pomirim sa majkom svog deteta? Nek ide i nek živi životom starlete, mene nek ostavi na miru. Non-stop mi preti u porukama i konstantno me vređa, sve čuvam kao dokaz. A onda kada joj ja odgovorim, onda se pravi žrtva, iako je vrlo jasno ko je prvi počeo - rekao je Ivan.

foto: Nemanja Nikolić

Isplivale šok prepiske

Mi smo došli u posed prepiski između bivših supružnika koje su nastale pre dve godine, a kako se može zaključiti iz njih, Jelena je u jednom trenutku napustila stan u kom je živela sa Ivanom. Naime, u prepiskama je Jelena, između ostalog, tražila od Ivana da joj se izvini za ponašanje, dok je on njoj u više navrata tražio novac jer tada nije imao šta da jede.

- Devojko, da li ti shvataš da ja nemam parče hleba u stanu. Prebaci mi 2.000 da imam - napisao je Ivan tom prilikom.

foto: Kurir Televizija, Petar Aleksić, Printcreen/Instagram

- Nisam bolesna da ti uplatim pare, da me praviš magarcem, a da ideš po gradu i da ločeš - napisala je Jelena između ostalog.

- Jelena, nemam šta da jedem, smradu jedan bolesni - napisao joj je Ivan tada, pa nastavio:

- Jelena, pitam te još jednom, da li shvataš da nemam dinara, nemam toalet papir, lek, nemam ništa - napisao joj je on.

- Ti opet nisi dobro, reci mi ge su ti pare - napisala mu je Jelena.

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:11 Maja Marinković uživa sa njim na moru